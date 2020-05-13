Ежедневные мероприятия по дезинфекции улиц и площадей в Новосибирске проводятся по решению главы региона Андрея Травникова.

Около 70 студентов-волонтеров из НГПУ и СГУВТ присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией в составе группы специалистов областного ГУ МЧС. Волонтеры перед началом работы прошли инструктаж, получили специальную одежду и средства защиты: противочумные костюмы, очки, перчатки и бахилы. Студенты обрабатывали улицы Новосибирска гипохлоритом натрия – веществом, применяемым в быту и в промышленности. Состав этого хлорсодержащего раствора утвержден Роспотребнадзором, он позволяет эффективно бороться с вирусными инфекциями и безвреден для людей и животных.

Напомним, за сутки в регионе выявлено 74 новых пациента с коронавирусом

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