Ежедневные мероприятия по дезинфекции улиц и площадей в Новосибирске проводятся по решению главы региона Андрея Травникова.
Около 70 студентов-волонтеров из НГПУ и СГУВТ присоединились к борьбе с коронавирусной инфекцией в составе группы специалистов областного ГУ МЧС. Волонтеры перед началом работы прошли инструктаж, получили специальную одежду и средства защиты: противочумные костюмы, очки, перчатки и бахилы. Студенты обрабатывали улицы Новосибирска гипохлоритом натрия – веществом, применяемым в быту и в промышленности. Состав этого хлорсодержащего раствора утвержден Роспотребнадзором, он позволяет эффективно бороться с вирусными инфекциями и безвреден для людей и животных.
Напомним, за сутки в регионе выявлено 74 новых пациента с коронавирусом