По данным оперативного штаба на 11 утра 13 мая в Новосибирской области за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек.

Общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом — 1300, из них 80 детей. Выздоровели 404 человека, 16 – скончались.

В отделениях реанимации находится 51 пациент, на ИВЛ – 20 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в инфекционных стационарах Новосибирска – 1472.

В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 13 человек, в Черепановскую ЦРБ – 3 человека, 2 – в Сузунскую, 2 пациента – в Карасукскую, 1 пациент в Куйбышевскую ЦРБ, 1 в Ордынскую и 1 – в Коченевскую ЦРБ.

Всего в регионе сделано 62 933 теста на коронавирус.

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