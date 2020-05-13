В канун 9 мая компания «Дизайнмастер» провела акцию — #Бессмертный полк без границ – разместив на всех видеоэкранах России, в том числе и в Новосибирске, фотографии и информацию о ветеранах Великой Отечественной войны.

По данным компании всего поступило более 6000 заявок, каждая из которых была тщательно обработана: оцифрованы фотографии, выверена информация о ветеранах — участниках сражений Великой Отечественной войны. На видеоэкранах сети #Бессмертный полк без границ увидели жители Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Барнаула, Иркутска.

В компании отмечают, что у более 3 миллионов уникальных пользователей по всей России акция #Бессмертный полк без границ вызвала живой интерес – это зафиксировали wi-fi снифферы, которыми оборудованы все видеоэкраны компании.

Акция #Бессмертный полк без границ на больших видеоэкранах стала частью общероссийского шествия Бессмертного полка в честь 75-летия Великой Победы, стартовавшего 9 мая в онлайн-режиме в соцсетях по всему земному шару.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.