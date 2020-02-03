«Дизайнмастер» запустил новую технологию, связанную с оценкой эффективности наружной рекламы. Технология О2О (offline-to-online) позволяет увидеть реальную аудиторию наружной рекламы и применять эти данные для продвижения в интернете.
Как это работает?
Все видеоэкраны сети «Дизайнмастер» оснащены Wi-fi-сканерами. Устройство собирает и фиксирует МАС-адреса смартфонов с Wi-fi, находящихся рядом с видеоэкраном.
МАС-адреса дают информацию о перемещениях, возрасте, поле пользователя и его интересах — на основании анализа посещаемых сайтов. Из собранных МАС-адресов формируется база данных: кто именно контактировал с рекламным сообщением.
Зачем это рекламодателям?
Инструмент позволяет сегментировать аудиторию, привлечь новых клиентов и настроить ретаргетинг, то есть продолжить коммуникацию на других диджитал-площадках. Так, можно загрузить МАС-адреса на Яндекс.Директ и/или myTarget, чтобы запустить рекламу, таргетированную на сформированный сегмент.
Не всегда наружная реклама цепляет свою аудиторию. Новая услуга «Дизайнмастера» помогает “догнать” потребителя и привести его к целевому действию. Сначала наружная реклама попадается потребителю на глаза, а затем в тот же день появляется в его смартфоне или ноутбуке. Это и есть синергия разных носителей рекламы.
Звучит хорошо. Хочу пройти тест-драйв
Эта технология новая для Новосибирска, и многие рекламодатели интересуются подробностями. Но лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз услышать. Поэтому с 1 февраля по 31 марта 2020 года пройдет бесплатный тест-драйв новой услуги для всех клиентов сети «Дизайнмастер».
“Мы запускаем акцию, в рамках которой в феврале и марте все клиенты, разместившиеся на экранах и диджитал-бордах сети Дизайнмастер в Новосибирске в феврале и/или марте, получают в подарок услугу О2О, т.е. выгрузку аудиторных данных для того, чтобы усилить свои онлайн-кампании”, — прокомментировал директор по продажам сети «Дизайнмастер» Тимофей Колоколов.
«Дизайнмастер»
Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 8 этаж
Часы работы: c 9:00 до 18:00
+7 (383) 209-01-01
dmaster@dmaster.ru
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