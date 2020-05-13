Вендинговые или торговые автоматы достаточно давно ставят в подъездах многоквартирных домов стран Европы. С недавнего времени автоматы, продающие товары первой необходимости появились в домах Москвы, Санкт-Петербурга, а теперь и в подъезде одного из домов Новосибирска.
В ассортименте — самые необходимые товары: молочные продукты, хлеб, готовые блюда, бакалея, детское питание, хлопья для завтрака. Среди товаров первой необходимости есть антисептики и защитные маски.
Помимо аппарата с продуктами питания, установлен кофейный автомат с натуральным зерновым кофе. Оплату аппарат принимает как наличную, так и по безналу. Компания, которая установила вендинговые аппараты в ЖК «Черемушки», и дальше планирует установку в других жилых комплексах города.