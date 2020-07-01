В Новосибирской области стартовало общероссийское голосование по вопросу внесения поправок Конституцию России. С 8 утра в регионе работает более двух тысяч избирательных участков.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал соблюдение санитарных норм во время голосования на участках в Бердске и рассказал, почему каждому жителю региона важно прийти и выразить свое отношение к предлагаемым к внесению изменениям в главный закон страны.

«Некоторые новосибирцы считают, что это обычные выборы, обычное голосование. Подобные проходят каждый год. На самом деле это не так. Федеральным законом не предусмотрено голосование по поправкам в Конституцию. Но в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин принял твердое решение – без поддержки населения никаких изменений в Конституцию вносить не будем – проводится такое уникальное для истории России событие – голосование по внесению поправок в Конституцию», – отметил Андрей Травников.

Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив также отметил, что новосибирцы впервые в истории участвуют в таком событии. «Особенно радует, что на участки идет молодежь – те люди, которым дальше по этой Конституции жить. Которым предстоит строить нашу великую страну. Надеюсь, что и бердчане, и в целом Новосибирская область поддержат поправки».

Зоя Родина, депутат Законодательного собрания региона, директор МАОУ «Лицей №6», где расположены избирательные участки, работу которых проконтролировал губернатор, сообщила главе региона о том, как организован процесс голосования с учетом строго соблюдения всех санитарных норм и также отметила значимость вносимых поправок для каждого жителя страны. «Наверное, самое главное в этой неожиданно сложившейся ситуации с коронавирусом — поддержка одного из направлений, которое сегодня активно развивается, — волонтерства. Следующие важные поправки направлены на поддержку семей с детьми, на их благополучие. Я уверена, что еще больше поднимет статус и мощь нашего государства внимание к историческому наследию. Можно очень много говорить об этих поправках. Думаю, они жизненно важны и сегодня станет исторической вехой в истории нашего государства», — отметила Зоя Родина.

Напомним, что в Новосибирской области с 25 по 30 июня была организована процедура голосования до дня голосования для исключения одномоментного нахождения 1 июля на избирательных участках большого количества граждан. Губернатор Андрей Травников — до старта голосования, 23 июня — проконтролировал готовность ряда новосибирских участков левобережной части Новосибирска к работе с учетом строгого соблюдения санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. В первый день голосования по внесению изменений поправок в Конституцию РФ – 25 июня – глава Новосибирской области проголосовал на участке №2001 и проверил обеспеченность средствами индивидуальной защиты членов избирательной комиссии, наблюдателей, избирателей, приходящих на участки.

В день общероссийского голосования 1 июля жители могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и вне помещения («на дому»). Подать заявления (устные обращения) для голосования «на дому» граждане могут до 17.00 часов 1 июля в участковые комиссии по месту своей регистрации, а также по месту нахождения, если заранее не подавали такие заявления. При проведении голосования на 317 избирательных участках в городе Новосибирске используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. Изготовление протокола об итогах голосования с QR-кодом будет применяться на 1 695 участках для голосования. Использование современных технических средств направлено на обеспечение прозрачности голосования. Голосование 1 июля проходит на 2013 избирательных участках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, которые разработаны Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором. Все желающие члены избирательных комиссий Новосибирской области, задействованные в работе на общероссийском голосовании, протестированы на коронавирус. Кроме того, члены избирательных комиссий обеспечены всеми средства индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками, антисептиками). Также средства защиты — в случае их отсутствия — выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.