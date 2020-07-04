3 июля председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации под руководством президента России Владимира Путина.

Заседание рабочей группы прошло в режиме видеоконференции с Москвой. Глава областного парламента поблагодарил президента России от имени всех новосибирцев за присвоение Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», подчеркнув, что в недавно одобренных россиянами поправках к Конституции как раз много изменений о людях труда и для них.

«В наших поправках, в работе нашей группы, огромное внимание уделялось человеку труда. И я, пользуясь случаем, хочу сказать Вам огромное спасибо за присвоение 20 городам, в том числе нашему Новосибирску, звания «Города трудовой доблести». Спасибо!» — поблагодарил президента Андрей Шимкив.

В свою очередь Владимир Путин снова поблагодарил сибиряков – их отцов, дедушек и бабушек, кто, как отметил президент, «не покладая рук, не жалея себя умирали, когда ставили заводы». Глава государства назвал этот трудовой подвиг настоящим чудом и подчеркнул, что Новосибирск действительно заслуживает, чтобы это было серьёзно отмечено и осталось бы в народной памяти навсегда.

Сбор подписей для заявки в Москву новосибирцы начали ещё зимой – уже через несколько дней после того, как Владимир Путин положительно высказался об инициативе ввести в России новое почётное звание для городов – «Город трудовой доблести».

Инициативу присвоения звания активно поддержали все жители Новосибирской области. С особенным энтузиазмом откликнулись трудовые коллективы самых разных предприятий. И в первую очередь тех, где чтят память своих предшественников, кто в тылу ковал Великую Победу.

Голосование за присвоение Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» проходило с 25 июня по 1 июля – одновременно с проведением выбора по поводу изменений в Конституцию страны. Жители региона настолько активно поддержали инициативу присвоения звания, что в основной день голосования на некоторых участках не всегда хватало специальных бюллетеней – их приходилось оперативно довозить из Новосибирска, чтобы позволить всем жителям области поддержать идею. За присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» высказались почти 600 тысяч человек.

Напомним, что глава Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил жителей города за активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию.