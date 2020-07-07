Как интерпретировать результаты конституционного голосования в Новосибирске? 

По официальным итогам голосования по внесению поправок в Конституцию РФ Новосибирская область оказалась примерно в середине списка. По мнению экспертов для такого непростого региона это неплохой результат, но борьба за интерпретацию итогов, в первую очередь явки, началась уже в завершающий день голосования.

В Новосибирской области средняя явка, как среди субъектов Сибирского федерального округа, так и среди российских регионов. По информации ЦИК, федеральным лидером традиционно стала Чеченская республика, там проголосовали 93,16% избирателей, 97,92% высказались за принятие поправок. На втором месте по России и первом в СФО Республика Тыва – 90,7% проголосовавших и 90,76% «за». Самая низкая явка в сибирских регионах – 41,07% – в Иркутской области.

В Новосибирской области за поправки проголосовали 67,58%, против — 31,30%. Всего на участки пришли 44,91% избирателей НСО.

Эксперты оценивают такой итог голосования скорее позитивно. «Явка могла быть немного повыше, — отметил политолог Владимир Леонтьев. – По стране мы не на первых строчках, но и не в самом конце. Для таких мегаполисов как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск такая явка – это нормально. В любом случае голосование состоялось. А то, что порядка 30% проголосовали против поправок, говорит о том, что есть люди, несогласные с некоторыми изменениями. Путин сказал, что для него очень важен этот закон, и поэтому губернаторы постарались обеспечить явку. Избирательные комиссии сработали хорошо. Но у нас сильная оппозиция и власти не удалось ее переубедить. И она высказывалась против. Другое дело, что нужно было вести разъяснительную работу по поправкам. Но сильно бы это все равно не повлияло на результаты голосования».

Действительно, если исключить поправку об «обнулении» президентского срока, остальные изменения, внесенные в Конституцию, носят скорее декларативный характер. От их принятия или непринятия жизнь россиян непосредственным образом никак не изменится. Поэтому мотивировать людей прийти на избирательные участки было достаточно сложно. Тем не менее, де факто голосование приобрело характер прохождения теста. С одной стороны, глава государства тестировал самого себя – рассматривал плебисцит как способ оценить поддержку страной своего политического курса. С другой стороны, голосование по поправкам по сути стало тестом на профпригодность для региональных администраторов политических процессов. Результаты волеизъявления позволяли Кремлю оценить политическую эффективность первых лиц субъектов РФ и их аппарата – в ожидании дальнейших выборов, которые будут проходить в непростых социальных и экономических условиях после пандемийного обвала второго квартала. В свою очередь, поставленная сверху вниз задача делегировалась губернатором и спикером ЗС «по системе» всей команде «партии власти».

Вот как, например, решал её один из наиболее опытных и активных новосибирских единороссов. «Я занимался агитацией и знал настроения людей, – говорит депутат Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов. – Более того, для меня это вполне предсказуемый результат. Область всегда голосует лучше, в Новосибирске, к большому сожалению, активность всегда была низкая. И результат голосования для города достаточно хороший. Я был сориентирован на заявление президента, который сказал, что надо работать по вопросам безопасности, объяснять людям, что им ничего не угрожает, убеждать, что им надо придти и высказаться. Я даже не слышал от федерального руководства «Единой России» просьбы убеждать людей голосовать за поправки. Нас просили только о том, чтобы мы обеспечили высокую явку, придали максимальную легитимность этому голосованию».

Руководство Новосибирской области избежало использования административного ресурса. Накануне решающего дня голосования губернатор Андрей Травников подписал постановление, снимающее последние ограничения по самоизоляции в регионе. Теоретически вброс по медийным каналам «непроверенной информации» о том, что дальнейшая либерализация ставится в зависимость от активности избирателей, повлиял бы на рост явки. В день голосования, объявленный выходным, на улицах города было многолюдно, народ не сидел дома в то самое время, когда каждый процент пришедших на участки являлся предметом напряженных ожиданий губернаторской команды. Тем не менее, обошлись без применения стимулирующих политтехнологий.

На 12 часов 1 июля явка по Новосибирской области составляла тревожные 37%. Параллельно с вестями с участков, в Новосибирске начался будто спланированный карнавал акций, ориентированных на попадание в ленты федеральных новостных агентств и рассчитанных привлечь негативное внимание центра к положению дел в регионе. По сообщению телеграмм-канала «Субъект», «…некий Алексей Баранов приковал себя цепями к памятнику Ленина на главной площади города. Это он так протестует против поправок». В руках мужчина держал плакат «Путин себя обнули». Телеграмм-канал «Novo Nikolaevsk Times – NNT» описывает «одиночный пикет» в Первомайском сквере, который устроил «ещё один городской «недоопозиционер» Виктор Сорокин, который «лишь рассмешил прохожих». Особую иронию канала вызвал эфир экспертов, собранный сайтом «Тайга», некогда процветавшим на деньги областного правительства. Трансляцию беседы четырёх критически настроенных спикеров смотрели целых 6 зрителей. Граждане, представлявшиеся «советскими», ходили по участкам и требовали отменить голосование. Один из новосибирских медийных ресурсов сообщил о внезапном взрывном росте явки в Новосибирской области на официальном сайте избиркома – с 35 до 65% всего за два часа, и эта «новость» (позднее аннулированная), также шла в федеральный эфир, оставляя неприятный осадочек и «ощущение махинаций». В здании на Красном проспекте, 18, по сведениям «КС», с чувством юмора взирали на приступ народного творчества, философски интересуясь, не объявлен ли случайно день открытых дверей в местных психиатрических клиниках.

Если бы инициаторы подобных мероприятий достигли цели и федеральный центр обратил внимание на низкие показатели явки в регионе, то, вероятно, это повлекло бы за собой разбор полетов по горячим следам и выяснение, за чей счет проблема, кто и где уронил показатели. Скорее всего, с учетом цифр по областному центру, дополнительной нагрузке подверглась бы основная внутриполитическая конструкция в Новосибирской области – альянс губернатора-единоросса и мэра-коммуниста, который многим не нравится, но продолжает функционировать. Видимо, в связи с этими рисками мэрия Новосибирска уже вечером в среду поспешила распространить своё видение хода голосования.

Некоторые источники «Континента Сибирь» напрямую увязывали провал по городу с тем, что это территория влияния КПРФ. «Я видел достаточно активную деятельность КПРФ, – сообщил «КС» собеседник в депутатском корпусе на условиях анонимности. – Коммунисты негативно повлияли на итоги голосования. Так или иначе, у них здесь есть «ядерный» электорат. Они оболгали всю суть происходящего и даже той, самой сложной, поправки по обнулению сроков. Все было перевернуто с ног на голову».

Коммунисты так не считают и не хотят подставлять Травникова, поэтому апеллируют к реальным цифрам. Политический заместитель мэра Артем Скатов назвал 1 июля результат голосования достаточно высоким. «Придти на избирательные участки сказать свое «да» или «нет» изменениям в основной закон страны решили 34% избирателей Новосибирска. А это самый высокий показатель за последние годы. В прошлом и позапрошлом годах — на выборах мэра и губернатора — явка в Новосибирске составляла 20% и 22% соответственно», — заявил вице-мэр.

Как результаты голосования повлияют на готовность федеральной власти направлять ресурсы на места, будут ли поощрены регионы-отличники, или, напротив, особую помощь окажут менее преуспевшим, пока неясно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на сегодня заявил только, что «главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой, работать над развитием своих регионов, над реализацией общефедеральных планов с учетом региональной специфики». Для Новосибирской области, оказавшейся в середине списка вполне вероятен и первый и второй вариант.

«Если сравнивать с предыдущими голосованиями, явка впечатляет, — отметил в разговоре с «Континентом Сибирь» зампред Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. – Но я считаю, что все-таки она должна быть выше, в том числе и по Новосибирску. Отчасти это произошло из-за того, что мы поздновато стартовали. Главное, что мы не увидели явного протестного голосования, про которое кричали оппозиционные партии на каждом углу. Я убежден, что люди, проголосовавшие против, были не согласны только с некоторыми поправками. Конечно, никто не скажет, что он против социальной справедливости или территориальной целостности. Но в преддверие выборов в Законодательное собрание и городской Совет конечно есть над чем задуматься и над чем работать».

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