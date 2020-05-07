Полпред президента Российской Федерации в СФО Сергей Меняйло провел оперативное совещание с главами субъектов Федерации округа по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На совещании было отмечено, что в целом по округу сохраняется тенденция роста числа подтвержденных случаев заражения COVID-19. По состоянию на утро 6 мая в регионах СФО за все время эпидемии подтверждено 3504 случая заражения, в том числе 226 за последние сутки. Заболеваемость на территории округа приобретает очаговый характер.

«Учитывая рост числа зараженных, крайне важно продолжить работу по перестройке систем здравоохранения регионов Сибири», – отметил Сергей Меняйло. В соответствии с поручением президента во всех субъектах СФО развернуто более 11,4 тысячи коек. Однако, на совещании было указано, что в ряде мест койки нужно дооснастить оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ. Также полпред подчеркнул, что уже сейчас следует начать подготовку дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом.

Кроме того, на совещании было отмечено, что стимулирующие выплаты, установленные президентом РФ, должны перечисляться медработникам оперативно и в полном объёме.

«Мы должны работать на опережение, направить дополнительные усилия на увеличение количества исследований по выявлению коронавирусной инфекции, что позволит в динамике отслеживать, как меняется ситуация», – обратился полпред к руководителям регионов СФО.

Всего в регионах Сибирского федерального округа на стационарном лечении находятся 2,4 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», под медицинским наблюдением – более 25,2 тысячи человек. Сняты с медицинского наблюдения более 77,4 тысячи граждан, выздоровело 680 человек. За весь период эпидемии в регионах округа скончался 51 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Напомним, Республика Саха (Якутия) попала в список регионов, по прибытии из которых в Новосибирскую область граждане должны соблюдать 14-дневный карантин.

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