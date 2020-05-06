Республика Саха (Якутия) попала в список регионов, по прибытии из которых в Новосибирскую область граждане должны соблюдать 14-дневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
Губернатор Андрей Травников подписал постановление № 156-п «О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п» о введении дополнительной меры «в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона».
Ранее данная мера распространялась на прибывших в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области всеми видами транспорта, а также на тех, кто приехал из стран с неблагоприятной ситуацией с COVID-19.
Напомним, сегодня стало известно о еще 63 инфицированных в коронавирусом в регионе.