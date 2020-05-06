Общественную палату Новосибирской области укрепили издателем и директором театра

Новосибирский губернатор Андрей Травников подписал распоряжение об утверждении членов Общественной палаты региона. В «губернаторском» составе членов палаты сменились 9 человек.

Распоряжение с новым списком членов Общественной палаты Новосибирской области опубликовано на сайте регионального правительства. Напомним, состав палаты из 75 человек обновляется каждые три года. Свои 25 кандидатур вносит губернатор, еще 25 членов представляет Законодательное собрание, эти 50 человек позднее утверждают еще 25 членов палаты.

В актуальном «губернаторском» списке членов палат в сравнении с аналогичным списком от 2017 года из 25 человек сменились 9. Из него исключены экс-председатель регионального отделения «Всероссийского педагогического собрания» Татьяна Горбачева, представлявший «Выдающихся полководцев и флотоводцев Отечества» Сергей Диканский, представитель реготделения «Общероссийского общественного движения женщин России» Лариса Позднякова, председатель правозащитной организации «Ассоль» Галина Саргасова, Наталья Свечникова («Совет общественных наблюдательных комиссий»), Максим Фоминых («Офицеры России»), Антон Чаплыгин (профсоюз работников жизнеобеспечения), а также бизнесмен и депутат регионального парламента Дмитрий Терешков, представлявший в палате «Русское географическое общество». Также в списке нет не без скандала покинувшего палату два года назад бизнесмена Михаила Обласова.

В число 9 человек, пополнивших «губернаторский» список относительно списка трехлетней давности, вошли Геннадий Гуляев («Офицеры России»), председатель профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Юрий Кожухов, предприниматели Андрей Пак и Андрей Пангаев, председатель реготделения «Союза женщин России» Елена Потеряева (в настоящий момент — действующий заместитель председателя палаты), председатель «Новосибирского союза журналистов», издатель Яков Самохин, директор театра Сергея Афанасьева Наталья Сырых (Союз театральных деятелей), Сергей Фунтиков (Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ) и «молодогвардеец» ЕР Дарья Юрова.

Напомним, в конце минувшей недели свой список, который обещали обнародовать в ближайшее время, утвердили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. «Все люди достойные. Примеры кандидатов – это «Офицеры России», «Врачи России», организация учителей Новосибирской области…Постарались учесть все пожелания и отобрать людей с каждого сегмента. Мы уверены в том, что Общественная палата нового созыва выйдет на новый уровень и будет четко взаимодействовать с законодательным собранием и правительством Новосибирской области», — пояснил первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов.

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