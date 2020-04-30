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Сопредседатель новосибирского отделения «Опора России», основатель группы компаний «ИК Империал»
Корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты»
Генеральный директор компании «Отелит»
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