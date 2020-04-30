МТС проанализировала потребление трафика в Новосибирской области за период с 30 марта. Безоговорочным лидером по приросту трафика среди городов стал Бердск, где потребление мобильного интернета увеличилось почти на 40%, также в тройку лидеров вошли Куйбышев и Криводановка.

Жители региона начали активно общаться на самоизоляции – много разговаривали по телефону и пользовались мобильным интернетом. За четыре недели карантина основной рост активности наблюдается в небольших городах области, а также в пригородных поселках, где самоизолировались жители крупных городов.

В тройку лидеров по итогам месяца вошли Бердск, где прирост составил почти 40%, Куйбышев, где потребление интернета выросло почти на 25% и Криводановка, где много дачных и коттеджных поселков – там интернет-трафик вырос в диапазоне до 15%.

В Новосибирске трафик голоса и передачи данных сместился из центра в спальные районы и пригороды. С 30 марта по 20 апреля наибольший прирост объема потребления мобильного трафика в сети МТС демонстрируют окрестности площади Маркса, а также Золотая Нива, Родники, Затулинка, Северо-Чемской и Краснообск, здесь жители стали качать в среднем на 20% больше, чем двумя неделями ранее. Изменилось также время пиковой нагрузки – теперь абоненты пользуются мобильным интернетом равномерно в течение всего дня, вместо традиционно возрастающей активности вечером.

«Самоизоляция внесла серьезные изменения в структуру потребления мобильного интернет-трафика. И это вполне объяснимо: меняются наши привычки, образ жизни. Как следствие — меняется и нагрузка на инфраструктуру, — рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Например, в некоторых небольших населенных пунктах отмечаем такие объемы трафика, которые раньше были характерны только для крупных городов. Поэтому мы постоянно ведем мониторинг работы сети и точечно увеличиваем емкость существующей инфраструктуры там, где это необходимо. Кроме того, реагируя на запросы наших пользователей, мы в три раза увеличили время непрерывности телефонного звонка — до 180 минут».

Самыми популярными ресурсами для посещений среди жителей Новосибирской области стали сайты с видеоконтентом и онлайн-курсами. На соцсети приходится 42% общего объема скачанного трафика, самые популярные у новосибирцев – YouTube (20%), ВКонтакте (15%) и Instagram (9%).

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