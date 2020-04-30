Руководитель администрации Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов прокомментировал распространенную накануне в СМИ информацию о своей госпитализировации с диагнозом COVID-19.

В приемной главы Колыванского района Евгения Артюхова «Континенту Сибирь» опровергли сообщения ряда СМИ Новосибирска о том, что чиновник заболел коронавирусом. Напомним, что издание «Прецедент», опубликовавшее соответствующую новость, ссылалось на заместителя главного врача по лечебной части Колыванской ЦРБ Елену Черемискину.

«Евгений Артюхов сейчас находится на самоизоляции у себя дома и написал об этом у себя на странице «ВКонтакте», — ответили корреспонденту «Континент Сибирь» в приемной главы района по телефону.

«Полностью опровергаю данную информацию (о подтвержденном у меня диагнозе коронавирус). Я и все заместители добровольно сдали тесты на коронавирус (в связи с небольшим ухудшением физического состояния) в настоящее время находимся на домашней самоизоляции, ждем результатов анализов. Состояние здоровья хорошее, температура 36,6. Прошу Вас не доверять размещенной информации из непроверенных источников и доверять данным только из «первых уст»», — сообщил Евгений Артюхов на своей странице в соцсети.

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