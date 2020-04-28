В конце минувшей недели в городскую инфекционной больницу №1 доставили экспресс-анализатор газов крови. Ранее один такой прибор уже был в больнице, но его было недостаточно. На сегодня для проведения анализов необходимо около 90 мкл образца цельной крови, результат будет готов в течение 35 секунд и поступит на персональный компьютер врача.

«В условиях распространения коронавируса как никогда важно повысить эффективность диагностических исследований в профильных стационарах», – отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран, – за счет высокотехнологичных решений, облегчить работу врачей и медсестер – представителей двух важнейших социальных профессий, по роду деятельности оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией. Нагрузка на них, в связи с осложнившейся ситуацией, колоссальна, к тому же, каждый находится в зоне риска. Я призываю всех, у кого есть возможность, предпринять конкретные действия в поддержку медицинского сообщества».

Как рассказала заместитель главного врача по лечебной части городской инфекционной больницы №1 Яна Ульянова, у больных с тяжелыми формами COVID-пневмонии, приводящей к нарушениям оксигенации, необходимо определять кислотно-основное состояние газов крови, причем у тех, кто находится на ИВЛ, несколько раз в день, в связи с быстро меняющейся клиникой. Кроме того, смена режима ИВЛ также требует постоянного контроля газов крови, что способствует более качественному протезированию функции дыхания, как следствие, увеличивает выживаемость пациентов.

Справка. Портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов разработки канадской фирмы Epocal необходим для экспресс-диагностики критических состояний, применяется непосредственно у постели больного благодаря технологии SmartCard (измерительные карты со встроенным чипом биосенсеров) и беспроводной передаче данных с помощью Bluetooth и Wi-Fi. Система EPOC интегрируется в информационные медицинские базы данных (LIS, HIS). Тест-карты могут быть использованы вместе с анализатором в любой момент и в любом месте, когда требуется экстренная медпомощь.

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