Социально-экономический кризис, пришедший вслед за коронавирусом, показал высокую уязвимость российских компаний, от крупных предприятий до небольшого бизнеса. Что сейчас интересует предпринимателей, можно ли предвидеть сигналы надвигающейся бури и почему нужно смотреть не на точку в процессе, а на процесс в целом, «Континенту Сибирь» рассказал исполнительный директор Школы бизнеса «МИРБИС» ФЕДОР ФЕДОРОВ.

— Кто является целевой аудиторией программ MВА — кому это нужно, для каких целей и отличается ли это от обычных бизнес-тренингов?

— Ключевое отличие в том, что программа МВА (Master of Business Administration — магистр делового администрирования. — «КС») — это профессиональная переподготовка. Это двухлетняя подготовка, рассчитанная на долгосрочное стратегическое развитие компании. Когда мы говорим об обычных тренингах, например, личностного роста или развития бренда — это быстрые решения. Берется конкретная ситуация, и участники тренинга ее в течение одного-двух дней разбирают.

Есть такая метафора, позволяющая четко отличить короткие форматы от больших программ переподготовки. Если вы плывете в лодке, и обнаружили, что в нее просачивается вода, вы можете заклеить маленькую дырочку скотчем, чтобы доплыть до берега. Если же вы плывете на большом корабле, и у него возникла серьезная пробоина, вы понимаете, что скотчем или пластилином ее уже не заткнуть. Речь идет о большом, серьезном решении, которое может спасти корабль. Поэтому, если мы говорим о сиюминутном решении проблемы — это формат тренинга. Если говорим о том, что предпринимателю, руководителю среднего или высшего звена нужно разработать стратегию или переформатировать ее, может быть, спрогнозировать дальнейшее движение компании, перепозиционировать ее в целом на рынке, то, наверное, здесь нужно что-то более системное, вроде программы МВА. Наша аудитория — менеджеры среднего и высшего звена, которые каждый день принимают решения, связанные с дальнейшим развитием компании.

— Есть ли у вас какие-то требования к слушателям ваших курсов?

— Безусловно. Есть вступительные испытания, и они здесь больше необходимы, чем на программах высшего образования. Прежде всего, обязательно нужен практический опыт работы. Есть также программа ЕМВА для собственников бизнеса, там должен быть опыт управления компанией порядка 7–8 лет. Обязательно спрашиваем слушателя о мотивации. К счастью, сейчас уже никто не мотивирует учебу необходимостью получения диплома. Слушатели сейчас более скрупулезно выбирают школы бизнеса и программы, более ответственно подходят к обучению. Они тратят два года на обучение, свои финансы, и приходят с реальной мотивацией. Мы смотрим через собеседования и мотивационные эссе, с каким багажом приходит человек и что бы он хотел изменить в своей карьере и компании. Как правило, это новые управленческие знания, алгоритм для развития текущего бизнеса или открытия нового, люди идут за инсайтами, новыми решениями. Осенью потребность в новых, причем неожиданных решениях будет еще больше. И конечно, нетворкинг. Работая сейчас в онлайне, слушатели говорят, что у них просто дикая жажда вернуться в аудитории, потому что в общении друг с другом и преподавателями они созидают что-то новое. И в этом одна из ключевых фишек МВА: общение и генерация новых идей.

— Онлайн или офлайн — как ведутся ваши занятия и насколько на них повлиял, надеюсь, временный переход бизнеса на дистанционный формат взаимодействия?

— «МИРБИС» — вуз большой. Кроме программ МВА, есть еще и высшее образование, бакалавриат и магистратура, все они сейчас реализуются в онлайне. Программы МВА и ЕМВА где-то на 40% идут онлайн, остальные — на короткой паузе. В нашем вузе решения всегда принимаются консолидированно, поэтому мы спросили у слушателей, чего они хотят. И они сказали, что выбрали «МИРБИС» как раз из-за живого общения, очных программ, рекомендованных их коллегами. У нас процентов 80 слушателей приходят по рекомендациям. Но прошел месяц, и нас начали просить подключить онлайн и провести занятия, благо сейчас много платформ для коммуникации. И мы сейчас начинаем включать в онлайн-уроки дисциплины по стратегии, управлению изменениями, развитию личностных навыков руководителя. То, что сейчас нужно слушателям. Таким образом, решение принимала команда, и слушатели за это благодарят.

— Насколько, по вашей оценке, востребованы сегодня программы МВА среди топ-менеджеров российских регионов, удаленных территориально от федерального центра?

— Руководители компаний, обучающиеся у нас, это очень хорошие люди с какой-то потрясающей системой ценностей. Они абсолютные реалисты, отвечающие за важные процессы. Они представляют компании, связанные с производством, строительством, крупными предприятиями и инфраструктурными объектами. По итогам учебного года география наших слушателей составила порядка 40 городов и шести стран, в основном СНГ. Запросы из регионов действительно немного отличаются. Бизнесмены работают с большими процессами, цепочкой поставок, большим числом сотрудников. Поэтому есть запрос на lean-management (бережливое производство. — «КС»), agile (гибкая методология разработки. — «КС»), на системы, связанные с эффективностью и совершенствованием процессов. Из всей большой линейки, которую предлагает «МИРБИС», они выбирают прежде всего производственный и стратегический менеджмент.

— Сегодня многие коммерсанты признаются, что не были готовы к столкновению с такими глобальными кризисными явлениями, которые происходят сейчас в бизнесе. Насколько инструменты МВА эффективны именно в кризис?

— Если пойти сейчас на обучение МВА, то это будет инвестиция с перспективой окупаемости в течение двух-трех лет. Есть возможность выстроить фундамент из новых и правильных управленческих решений. У нас есть определенные дисциплины, в том числе антикризисный менеджмент, позволяющие слушателям предвидеть кризисные сигналы. То есть мы не говорим: «Ребята, все накрылось, надо что-то делать!» Важно научиться предвидеть такие ситуации, мыслить на несколько шагов вперед. В качестве примера приведу один кейс. Разговаривал с коллегой, который думает о поступлении на программу МВА. И прозвучал такой вопрос: да, я знаю, что нужно ставить задачи, но я чувствую большую проблему с делегированием. Когда я потом зашел на сайт его компании, то увидел, что это предприятие с многомиллионным годовым оборотом, 600 сотрудников, а руководитель при этом говорит о том, что у него слабое звено — делегирование, постановка и распределение задач. Но… черт возьми… надо же в конце концов с этим что-то сделать! Понятно, что предпринимателям всегда не хватает времени, но его всегда будет не хватать для принятия решений, особенно тем, у кого большие компании и обороты. Программа МВА в том числе помогает планировать, организовывать, координировать и делегировать. И смотреть не на точку в процессе, а на процесс в целом. Ситуация, сложившаяся сейчас, разрешится. Будет оздоровление. Какие-то компании выберутся из нее быстрее, какие-то медленнее. Но никто не застрахован от того, что все это через какое-то время не повторится. И нужно быть к этому готовым. За такими решениями приходят в «МИРБИС» на МВА.

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