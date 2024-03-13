Сбер провел лекцию «урок бизнеса» для студентов экономического и иных факультетов одного из крупнейших сибирских вузов — Новосибирского государственного университета (НГУ). В роли лектора выступил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

В ходе лекции «Урок бизнеса со Сбером» топ-менеджер поделился со студентами алгоритмом открытия и ведения своего дела, рассказал, как предпринимателям избежать ошибок в процессе построения бизнеса. Кроме того, в материалах лекции ребята через QR-коды могли скачать гайды и полезные тематические материалы.

Лекция получила широкий положительный отклик у студентов. После нее будущие специалисты задали Дмитрию Солнцеву большое количество вопросов по теме ведения бизнеса, продуктов и возможностей, которые предлагает Сбер для предпринимателей.

Сбер и НГУ сотрудничают на протяжении многих лет по разным направлениям, в числе которых научно-исследовательская деятельность, цифровизация, развитие инфраструктуры образовательного учреждения. Кроме того, сотрудники Сибирского банка регулярно участвуют в профориентационных мероприятиях НГУ. За последние два года в компанию трудоустроилось более 30 выпускников новосибирского вуза.

«На этапе выбора профессии Сбер предлагает молодым людям образовательный кредит по льготной ставке 3%, а в процессе обучения студенты могут практиковаться или стажироваться в Сбере, после – трудоустроиться. Кроме того, мы предлагаем будущим предпринимателям попробовать силы в молодежных акселераторах Сбера», — сообщил председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

«Со Сбером мы сотрудничаем по разным направлениям — реализуем образовательные и научно-исследовательские проекты. Так, в этом году мы провели первую зимнюю школу «СберЛаб-НГУ», в которой принимали участие наши студенты. Также Сбер — один из наших основных индустриальных партнеров в реализации проекта Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта. Совместно с компанией мы работаем над технологиями, относящимися к тематике «умный город», — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.

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