Вечером 22 апреля оперштаб сообщал о трех выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентах в в Новосибирской области, сегодня сообщается об очередных зараженных в регионе.

Семь человек из новой группы никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. Остальные контактировали с теми, у кого коронавирус уже был лабораторно подтвержден.

Всего зарегистрированных в области случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на сегодня, 23 апреля – 168, из них восемь детей. 23 человека выздоровели, четыре пациента скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

С подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска находится 304 взрослых пациента, включая пациентов с установленным диагнозом. Еще трое пациентов находятся на лечении в Карасукской ЦРБ.

Напомним, в Кузбассе введены новые ограничения в нескольких районах.

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