Работа МФЦ приостанавливается сразу в шести террриториальных образованиях Кемеровской области, сообщает телеграм-канал «Цивилев-Live».

Глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал новые распоряжения по коронавирусу. Так, на территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия:

— приостанавливается работа объектов розничной торговли, работа автосалонов и парикмахерских;

— в этих районах вводится масочный режим и обязанность социальную дистанцию.

— прием больных с признаками ОРВИ будет организован на дому независимо от тяжести заболевания;

— приостанавливается работа шести МФЦ: в Анжеро-Судженском, Беловском, Краснобродском, Мысковском городских округах, Беловском муниципальном районе и Яйском муниципальном округе.

Напомним, на утро 21 апреля в инфекционных больницах Кемеровской области находились 49 больных с диагнозом COVID-19.

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