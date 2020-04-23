Отопительный сезон в Новосибирске завершится 23 апреля

Власти Новосибирска опубликовали проект постановления мэра, согласно которому отопительный сезон в областном центре завершится 23 апреля.

«В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу … постановляю завершить с 23.04.2020 отопительный период 2019/2020 года в городе Новосибирске. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города», — говорится в документе за подписью мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Напомним, сейчас в Новосибирске установилась фактически летняя погода, температура воздуха днем превышает 25 градусов тепла. Накануне синоптики сообщили о том, что температура воздуха в конце апреля будет примерно на 10 градусов выше обычной для этого периода. Днем 23 и 24 апреля столбик термометра поднимется до 25-28 градусов, ночью будет тоже тепло — около 13 градусов.

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