Метеослужба в Новосибирской области обычно регистрирует в конце апреля температуру в диапазоне +10°C- +15°C. В этом году воздух прогреется примерно на 10 градусов выше. Об этом сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 23 и 24 апреля столбик термометра поднимется до +25°C — +28°C. Ночью будет тоже тепло — около +10°C -+13°C, в пригороде и по области около +7°C. Ветер 7-12 метров в секунду, возможно его усиление. Такую аномально жаркую погоду в регион принесет юго-западный ветер из Казахстана. 24 апреля в городе и по области возможны кратковременные дожди.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.