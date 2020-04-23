У мэра Красноярска появились двое заместителей. Должности оставались вакантными с конца февраля. Однако эксперты считают, что говорить о преодолении управленческого кризиса в городе пока преждевременно.

Глава Красноярска Сергей Еремин назначил двух своих заместителей, которые будут также руководителями департаментов мэрии. Начальником по направлению экономической политики и инвестиционного развития стала Ирина Антипина, а структуру, курирующую социальную политику, возглавила Оксана Урбанович. Обе чиновницы работали в ранге исполняющих обязанности с февраля.

Антипина известна как бывший руководитель банка «Енисей», в дальнейшем обанкротившегося. Еще одно ее место работы — заместитель генерального директор ОАО «Автоспецбаза». Кроме того, новый руководитель в прошлом была депутатом Городского совета Красноярска. На этом месте она кроме прочего прославилась, попав в 2016 году в число самых богатых парламентариев, задекларировав доход в 9,7 млн рублей. Ирина Антипина родилась в Иркутской области и имеет два высших образования — в сферах юриспруденции и финансов. Ей почти 55 лет.

Оксана Урбанович имеет образование учителя начальных классов, работала заместителем директора средней школы, а позднее руководила районными отделами образования.

Как сообщал «Континент Сибирь», увольнения руководителей в мэрии начались с начала года. Занимавшие должности глав департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук и социальной политики Наталья Боброва написали заявление по собственному желанию в конце января. Исполняющими обязанности стали их заместители, но и они проработали недолго. Кроме того, в феврале ушла заммэра и глава департамента финансов Ирина Хаснутдинова. Позднее тем же путем последовал глава департамента градостроительства Роман Соколов. На определенном этапе из 11 штатных заместителей мэра более трети позиций были вакантными. Согласно сегодняшней информации с сайта администрации, эта ситуация исправлена — не занятым остается только кресло руководителя департамента финансов.

Впрочем, по оценке депутата Городского совета Романа Крастелева, говорить о преодолении управленческого кризиса в мэрии пока рано. «Одно дело, когда новый мэр на первом году работы меняет сотрудников под определенные задачи. Но когда это происходит два с половиной года — половину мэрского срока — то это уже системная проблема. Если говорить о назначенных чиновниках, то оценивать Урбанович мне трудно, поскольку с ее работой сталкиваться мне не приходилось, хотя конечно масштаб и направление ее прежней деятельности не очень соотносится с новой должностью. А Ирина Антипина действительно зарекомендовала себя как грамотный управленец, умеющий отстаивать свою позицию. И по этой причине у меня есть некоторые сомнения, что ее работа в администрации продлится долго — это не те качества, которые здесь ценят», — считает он.

В качестве примера продолжающейся кадровой неустойчивости в исполнительной власти города парламентарий привел недавнее увольнение главы управления дорог, инфра­структуры и благоустройства Евгения Петрюка. В настоящее время он находится под домашним арестом после инцидента, когда собаки загрызли в Красноярске несколько человек.

«Все это время в администрации настаивали на его невиновности. Я могу согласиться с тем, что в той ситуации на Петрюка повесили всех собак, но зачем же тогда увольнять человека, на невиновности которого сами настаиваете?», — добавил Крастелев.

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