Почему высшие чиновники мэрии Красноярска увольняются по собственному желанию?

Высшие чиновники мэрии Красноярска увольняются по собственному желанию. По имеющейся информации, этот процесс будет происходить и дальше. Некоторые депутаты оценивают это как кадровую чехарду, заметно осложняющую управление городом. Эксперты же склонны видеть в этом проявление общероссийского тренда на обновление местного самоуправления и призывают не делать поспешных выводов.

Заместитель главы Красноярска и глава департамента финансов Ирина Хаснутдинова с начала февраля больше не работает в мэрии. Чиновница, работавшая на этом посту с 2013 года, написала заявление по собственному желанию. Исполнять ее обязанности будет заместитель начальника ведомства Виктория Бугаева.

Чуть раньше, в конце января, глава города Сергей Еремин избавился еще от двух своих заместителей. Сначала в отставку ушел глава департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслав Полищук, работавший на этом посту чуть более двух лет. Кресло временно заняла его заместитель Светлана Козырская, курировавшая налоговую политику в городе. Днем позже покинула пост начальник департамента социальной политики Наталья Боброва с примерно тем же стажем в должности. Исполняющей обязанности назначена ее заместитель Антонина Герасимова. В обоих случаях речь шла об увольнении по собственному желанию.

Слухи о возможных чистках среди руководителей департаментов городской администрации появились в начале года. Известно, что на селекторных совещаниях глава города давал негативную оценку этим чиновникам. Говорилось и о том, что заместители мэра подвергались дисциплинарным взысканиям. Однако суть претензий к чиновникам не уточнялась.

По информации депутата городского Совета Красноярска Романа Крастелева, до конца текущего месяца покинет свою должность еще один из руководителей департаментов администрации. Эту тенденцию муниципальный парламентарий оценивает негативно.

«Логики в кадровой политике мэрии я вижу мало. То, что у нас множество заместителей мэра носит приставку «и. о.» — только вершина айсберга. Многие главы отделов с такой приставкой работают уже в течение года. Если люди действительно, как заявляется, уходят по собственному желанию, и так массово, то негативные либо условия работы, либо постановка задач, либо атмосфера в коллективе. Если на самом деле они уходят, потому что не справились, то и формулировка должна быть другая. Нам говорят, что идет процесс обновления, но он должен предполагать приход каких-то новых людей со свежими идеями, а мы видим только перекладывание обязанностей на заместителей. На процессе управляемости в городе все это сказывается негативно. Стоит нам, депутатам, выстроить отношения с кем-то из заместителей мэра, как они уходят, и ситуация обнуляется. И в любой конфликтной ситуации нам говорят, что «это было при прошлом заместителе, теперь все будет иначе». В целом положение дел я не могу охарактеризовать иначе, чем кадровая чехарда», — отмечает муниципальный парламентарий.

Политолог Андрей Копытов обратил внимание, что кадровые замены в мэрии происходят в рамках общего тренда на обновление, заявленного как на муниципальном, так и на краевом уровне. «Конечно, все это добавляет некоторой нервозности в атмосферу работы в городской администрации. Как говорится, не дай бог жить в эпоху перемен, но так получилось, что именно эта эпоха пришлась на это время. И мэр Серей Еремин как профессионально растущий руководитель на эти изменения реагирует. Можно констатировать, что те, кто воспринимал госслужбу как тихую гавань и оплот стабильности в профессиональном плане, ошиблись — сейчас это очень активная точка. И как в случае со всеми переменами, непросто прогнозировать, приведет ли все это к качественному улучшению или наоборот. Выводы мы сможем сделать, думаю, через полгода», — резюмирует политолог.

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