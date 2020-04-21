В действующие временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных правительством РФ внесены изменения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уволенным после 1 марта и признанным безработными, вне зависимости от их дохода на предыдущей работе, на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня будет назначаться максимальное пособие, сообщают в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Если же у таких граждан есть несовершеннолетние дети, то одному из родителей пособие по безработице в этот период будет увеличено из расчета по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, в регионе стартовали работы по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

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