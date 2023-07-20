Аналитики подсчитали, в каких регионах СФО больше вакансий и безработных

Новосибирскстат подготовил данные о потребности работодателей в работниках, заявленной в органы службы занятости населения, и численности безработных в регионах Сибирского федерального округа на конец апреля 2023 года. Отчет подготовлен по данным Федеральной службы по труду и занятости.

По официальной информации, количество вакансий по СФО в целом составило 228 919, тогда как общее количество зарегистрированных безработных по 10 регионам округа — 77 483 человека (уровень зарегистрированной безработицы — 0,9%). В отчете отмечается, что нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения в СФО составляет 40 человек на 100 заявленных вакансий.

В числе регионов-лидеров СФО по спросу на рабочую силу Красноярский край (53 890 вакансий), Иркутская (44 191), Кемеровская (36 201) и Новосибирская (34 545) области. Меньше всего свободных рабочих мест в Республике Тыва (1566).

Больше всего официально зарегистрированных безработных, согласно информации Новосибирскстата, в Новосибирской области (13 199 человек), в Красноярском (10 384) и Алтайском (10 169) крае, а также в Кузбассе (9875). Меньше всего безработных зарегистрировано в Республике Алтай (1849).

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в целом по СФО составляет 8 млн 206 тысяч человек. Больше всего трудовой запас в Красноярском крае (1 млн 389 тысяч человек) и в Новосибирской области (1 млн 387 тысяч человек).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как изменилась за год реальная заработная плата в Новосибирской области.