Первыми площадками в Новосибирской области, на которых началось благоустройство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году, стали придомовые территории многоквартирных домов (МКД) в Искитиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов подчеркнул, что в течение ближайших двух месяцев работы по благоустройству развернутся на большинстве объектов региона, запланированных на текущий год.

«В мае-июне должны начаться работы практически на всех запланированных объектах, в общей сложности их 167 – 115 придомовых территорий МКД и 52 общественных пространства. Текущая эпидемическая ситуация не должна повлиять на эти планы, – отметил министр. — Однако, выполнять работы все же станет сложнее, так как ужесточены требования к соблюдению санитарных норм на площадках, кроме того презентация и обсуждение проектов теперь проходит в дистанционном режиме».

В настоящее время в Искитиме во дворах домов 44 и 45 по улице микрорайон Подгорный начаты работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Подрядчики до начала июня выполнят работы по устройству тротуара, ремонту подходов к подъездам, установке газонного ограждения, ограждения детской площадки и устройству асфальтированной автомобильной парковки.

По информации МинЖКХ региона муниципальные районы Новосибирской области активно используют форматы онлайн-вовлечения населения в решение вопросов городской среды. Так, в Бердске, Оби, Барабинске, Карасуке, Куйбышеве, Татарске, Тогучине, Искитиме проведены онлайн-голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году.

На дистанционное обсуждение планов благоустройства переходят не только города Новосибирской области. В селе Кирза Ордынского района, например, создан тематический чат по поддержке реализации федерального проекта формирование комфортной городской среды. В в него вступили 302 человека.

С 2019 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году муниципальным образованиям Новосибирской области запланирована субсидия в размере 822 млн рублей. При этом, на благоустройство придомовых территорий запланировано 334 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 320 млн рублей, областного бюджета – 14 млн рублей. Размер субсидии, предоставляемой на благоустройство общественных пространств – 488 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 469 млн рублей, областного бюджета – 19 млн рублей.

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