Замглавы Хакасии задержан по подозрению во взятке

Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков задержан по подозрению во взятке, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Хакасия, Сергей Новиков был задержан в минувшую пятницу, идет следствие. «Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — цитирует пресс-служба главу Хакасии Валентина Коновалова.

Напомним, в 2015 году Сергей Новиков уже становился фигурантом уголовного дела о хищении денег ГУП «Хакресводоканал». Предполагаемая сумма хищений составила около 50 млн рублей, сам Новиков был тогда отпущен под подписку о невыезде. По информации Рент-ТВ, на этот раз ему инкриминируют взятку в размере 2 млн рублей, полученную от строителей диспансера в поселке Туим.

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