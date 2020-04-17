Представители минпромторга Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции продолжают проверку торговых центров с точки зрения соблюдения ими режима работы в условиях самоизоляции.

В ходе рейдов, прошедших 16 апреля, было проверено пять торговых центров в Новосибирске. В одном из них – «Большая Медведица» в Заельцовском районе – работал магазин по продаже матрасов и кроватей. В «Сибирском молле» работал отдел по изготовлению и выдачи одежды. «Реализуемые обоими магазинами товары не входят в перечень товаров первой необходимости, в период борьбы с коронавирусом они должны быть закрыты. Поэтому сотрудниками регионального минпромторга возбуждено административное дело и начато административное расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ нарушителям грозят крупные штрафы», — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, что ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев посетил крупнейший торговый центр Новокузнецка — «Сити Молл». Обнаружив в одном из его магазинов множество покупателей, приказал вывести всех из помещения и пообещал магазину неприятности.

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