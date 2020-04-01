Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в эти дни работающий на юге региона, посетил крупный торговый центр и пришел в негодование, увидев, что один из магазинов продолжает работу, несмотря на режим карантина. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы Кузбасса «Цивилев. Live».

Сергей Цивилев 1 апреля посетил крупнейший торговый центр Новокузнецка — «Сити Молл». Обнаружив в одном из его магазинов множество покупателей, приказал вывести всех из помещения и пообещал магазину неприятности.

На видео, которое было опубликовано в интернете одним из очевидцев, записано, как губернатор заставляет выйти из ТЦ работников и посетителей.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес, я вас оштрафую очень сильно, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — сказал Сергей Цивилев, обращаясь к работникам магазина. Примечательно, что сам глава региона был без маски.

Напомним, 31 марта был в Кузбассе введен режим «Повышенная готовность».

Также стоит отметить, что в соседней Новосибирской области из 54 торговых центров Новосибирска закрылись лишь 19. Об этом сообщал 31 марта глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

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