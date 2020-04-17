Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров подали документы для участия в праймериз.

17 апреля председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и первый вице-спикер регионального парламента, первый заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Панфёров подали документы для участия в праймериз.

Напомним, что предварительное голосование (праймериз) перед выборами в Законодательное Собрание Новосибирской области по кандидатам от партии «Единая Россия» началось в марте этого года. В списке на сегодня уже есть как опытные парламентарии, так и новые лица.

Предварительное голосование пройдет по модели, которая предполагает, что право выдвинуться в качестве кандидата, а также проголосовать, имеют все граждане. При этом у кандидатов не должно быть судимостей и активов за границей.

Для того, чтобы максимально обезопасить участников предварительного голосования и голосующих от возможности заразится новой коронавирусной инфекцией, все дебаты пройдут в онлайн-режиме, а встречи с избирателями будут заменены на видеопрезентации в сети интернет. Срок проведения предварительного голосования с 25 по 31 мая 2020 года.

Как отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, внутрипартийное голосование проходит с 2008 года. «Но в этот раз праймериз проходит еще и в особых условиях. Имею ввиду не только ограничения в проведении публичных встреч, открытого общения, но и новые, я бы сказал, моральные требования к кандидатам. Люди сейчас очень требовательны к обещаниям и популистским заявлениям. На первый план выходит фактор доверия. Я считаю, что праймериз – необходимая процедура, даже для опытных депутатов, это всё равно экзамен, – уверен законодатель. – Думаю, что будут сильные кандидаты, которым доверяют избиратели нашей большой области».

Первый заместитель секретаря партии «Единая Россия», первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров считает, что «формат праймериз и задача праймериз, прежде всего – поставить под наши партийные знамёна людей, за которыми люди потянутся, которым будут верить, которые действительно смогут реализовать не только свои обещания, но и все те задачи, которые стоят перед партией в следующий политический период. Это должны быть люди, не обязательно партийные, прежде всего – это должны быть лидеры общественного мнения, – считает Андрей Панфёров. – Люди которые на настоящий момент действительно являются образцом, являются теми личностями, которым будут верить. Пустых обещаний давать не надо, надо просто показать свою состоятельность, свою компетентность, и свои возможности в этот политический период. Период непростой – действительно, будет политическая борьба, но наша задача работать системно, точно и постоянно, именно для того, чтобы экономика развивалась, чтобы у людей был достаток, чтобы люди верили в завтрашний день. Вот эта задача главная при отборе наших кандидатов».

Объясняя совместную подачу документов на праймериз, Андрей Шимкив отметил, что в этом созыве Законодательногособрания сложилась особая команда. И в самой крупной фракции, и в целом в областном парламенте. «С Андреем Борисовичем (Панфёровым) мы все эти годы по принципу «один за всех и все за одного» работаем. Сегодня мы вместе подаем документы, потому что оба одинаково понимаем, что значит работать командой», — пояснил председатель ЗС НСО.

Также Андрей Шимкив подчеркнул, что, по его мнению, основное именно работа в команде: «Если нам удастся сформировать большой депутатский корпус – от сельских поселений, районов до Законодательного Собрания как одну команду, работающую в интересах жителей округа, – мы действительно сможем многое сделать. И чем в большем количестве округов получится сформировать такие «депутатские вертикали», – тем более полезной для людей, убедительной и реально влиятельной будет большая команда депутатов области».

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