Злостную нарушительницу карантина в Новосибирске готовят к принудительной обсервации

В пятницу суд Новосибирска вынесет решение о принудительном помещении в обсервацию злостной нарушительницы медицинского карантина. Об этом на прошедшей в пятницу пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, за нарушение ограничительных мер к административной ответственности в регионе на сегодняшний день привлечены 94 физических и юридических лица. 29 из них являются нарушителями карантина. Есть, по словам главы региона, и привлеченные к ответственности за нарушение самоизоляции и социальной дистанции. При этом Андрей Травников пояснил, что в первую очередь меры административного воздействия применяются, все же, к нарушителям карантинных предписаний. «Здесь мы стараемся не перегибать палку и все-таки работаем на предупреждение и разъяснение. Если люди на них не реагируют – будут привлекаться к ответственности», — сказал губернатор. В качестве примера он привел компании, собирающиеся в городских парках и на Михайловской набережной.

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