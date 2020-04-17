Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел 17 апреля пресс-конференцию, на которой подвел итоги пятой недели борьбы с пандемией COVID-19.

Андрей Травников отметил, что эта неделя стала переломной в плане того, что количество завозных заражений стало сокращаться, а количество внутренних, напротив, расти. «Это сильно осложняет работу, завозных было проще выявлять, мы их встречали и проверяли уже на вокзалах и в аэропорту, – отметил губернатор. – Сейчас по теории вероятности заразиться можно где угодно и когда угодно. И исправить это могут только дополнительные ограничительные меры».

Некоторые из этих мер «Континент Сибирь» уже упоминал: так, начиная с субботы 18 апреля ограничивается посещение кладбищ и религиозных учреждений, тем самым в споре вокруг богослужений на Пасху была поставлена точка. Также с понедельника прекращается работа рынков, в том числе продовольственных. По словам Андрея Травникова, вопрос с рынками обсуждался с 3 апреля, но тогда было принято решение не закрывать их. «Напомню, тогда мы находились в состоянии ажиотажного спроса на продукты питания, опасались разрыва цепочек поставок и в итоге рынки были оставлены в работе, чтобы не прерывать снабжение граждан».

Что касается предприятий, которым было разрешено возобновить работу – крупным организациям с 6 апреля, малым с 13 апреля – они могут работать и дальше.

Сейчас, по словам губернатора, основная задача – максимально исключить места скопления людей. Поэтому уже сейчас было принято решение не проводить парада в честь Дня Победы 9 мая, а также всех сопутствующих мероприятий (например, акцию «Бессмертный полк»). Аналогичное решение было принято накануне вечером и в Москве.

Ранее, напомним, рассматривался вариант провести парад в срок, но «при пустых трибунах», то есть без зрителей.

«Тем не менее, подготовка к параду продолжается, мы уже согласовали вопрос с начальником гарнизона, – сообщил Андрей Травников. – Тренировки будут вестись по местам дислокаций, без общих сборов». Сроки проведения парада пока не определены. Также губернатор предостерег новосибирцев от выездов на дачу, особенно на общественном транспорте.

«Если есть необходимость приступить к сезонным работам, постарайтесь увезти своих пожилых родственников на дачу на личном транспорте, — сказал Андрей Травников. — Пусть они там спокойно живут, обеспечивайте их продуктами питания, лекарствами, другими необходимыми товарами. Но не позволяйте ездить туда-обратно, используя электрички и автобусы. Которые, особенно в такие пиковые дни как пятница и воскресенье, будут переполнены».

Дистанционное обучение в школах на всех территориях первой группы опасности, к которым относятся крупные города, продлится до 30 апреля, а не до 13, как в малых населенных пунктах.

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