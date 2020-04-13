«Континент Сибирь» запускает серию публикаций о том, как представители деловых и властных кругов региона проводят дни самоизоляции. Чем можно заняться во время вынужденных «каникул»? Действительно ли это потерянные возможности или, наоборот, шанс воплотить мечты и сделать то, что откладывалось из-за занятости? И есть ли во всем этом место для новых бизнес-идей? Открывает рубрику глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Александр Зырянов уверен, что праздно проводить время в дни самоизоляции – не лучшая идея. Одним из способов улучшить самочувствие в период сниженной активности он считает занятия спортом. При этом бизнесмен не готов выполнять упражнения на камеру, как, к примеру глава Хакасии Валентин Коновалов (не так давно в сети появилось видео, на котором чиновник принимает участие во флэшмобе и отжимается на камеру — «КС»). Свое утро бизнесмен начинает с простых физических упражнений, для которых держит дома штангу и гантели.

«Хоть все спортзалы сейчас и закрыты, спорт обязательно должен присутствовать. С этим у меня все в порядке, поскольку я начинал тренироваться еще в 90-е годы, когда не было модных тренажеров. Тогда, если помните, все тренировались в таких обшарпанных полуподвальных залах… Сейчас мне достаточно тех снарядов, что есть дома, чтобы все мышцы проработать. Утром встал – позанимался, не успел – вечером», — делится опытом Александр Зырянов.

Помимо спорта, свободное время бизнесмен посвящает чтению. По стечению обстоятельств, в период жестких мер, принятых в России в связи с мировой пандемией коронавируса, руководитель АИР решил перечитать сочинения Иосифа Сталина.

«Увидел однажды в книжном магазине полное собрание сочинений Сталина. Причем изданное еще при его жизни. Решил приобрести, поскольку всегда интересовался его личностью. Кто-то может отнестись к этому скептически, но я считаю его великой исторической фигурой, в любом случае. Учитывая все перегибы того времени, нельзя отрицать, что страна при этом лидере сделала большой экономический и индустриальный рывок. В отличие от критиков Сталина, которые стараются судить о нем с точки зрения сегодняшнего дня, я делаю поправку на ту ситуацию в мире, при которой он жил», — отмечает Александр Зырянов.

Однако на чтение у бизнесмена остается не так много времени. Глава АИР продолжает решать рабочие вопросы, для которых ему приходится нарушать режим самоизоляции. При этом нарушать – исключительно из уважительных причин. В эти дни Агентство инвестиционного развития бесплатно снабжает учреждения города антисептиками. Дефицитный, но необходимый продукт получит правительство Новосибирской области, мэрия, ГУВД, дома ветеранов и другие социальные учреждения и жизнеобеспечивающие структуры.

«Это взнос АИР в решение общей проблемы. Мы понимаем, что городу и области закупить антисептики сейчас — это долгая история. Для этого нужно соблюсти сложные процедуры, провести торги по ФЗ-44. Мы же обеспечим всех нужными растворами за 5 дней, чтобы те люди, которые вынуждены продолжать работать, хоть немного чувствовали себя спокойнее: могли обеззараживать ручки дверей, предметы, ну и свои руки, конечно», — рассказывает Александр Зырянов.

По заказу АИР, новосибирский биотехнопарк разработал новый антисептик буквально за считанные дни. Продукт быстро прошел сертификацию и был передан агентству по себестоимости. В свою очередь, Агентство инвестиционного развития поставляет его в госучреждения бесплатно. В настоящее время уже удалось выйти на производство 5 тонн антисептика в сутки.

При этом к тем, кто без видимых причин продолжает гулять по городу, бизнесмен относится негативно и настоятельно советуют этого не делать. «Конечно, те, кто праздно шатается по улице вызывают раздражение у многих, и у меня в том числе. Сейчас они кричат, что происходит нарушение их конституционных прав и свобод. А завтра, когда заболеют, точно так же начнут возмущаться, что их не предупредили. Поэтому всем советую сидеть дома. Зачем рисковать? Ладно, если вы молодые, здоровые, а вдруг домой принесете заразу – своим бабушками, дедушкам? Потом, не дай Бог с ними что-то случится, вы сами это себе не простите!», — не сдерживает эмоций Александр Зырянов.

Чем же еще заняться на карантине, если нет никаких дел? Помимо спорта и чтения, отмечает бизнесмен, никто не отменяет телефон и соцсети, с помощью которых можно поддерживать связь со знакомыми и друзьями. Для тех, кому уж совсем нечего делать, он рекомендует дневной он. Когда еще будет возможность как следует отоспаться, как не в эти дни?

«Надеюсь, все-таки, что режим самоизоляции продлится не до 30 апреля, а мы выйдем из него чуть раньше. Но это произойдет только в том случае, если будем соблюдать карантин. В конце концов, и работу можно удаленно делать», — уверен Александр Зырянов.

Сегодня в АИР работает только пять человек – это те сотрудники, которые координируют деятельность всего агентства. Остальные находятся по домам, общаются по скайпу с инвесторами, обмениваются сообщениями в Whatsapp-группе. Если нельзя никак повлиять на ситуацию, лучше смотреть на нее с оптимизмом – призывает всех глава АИР.

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