В АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) стартовала акция памяти «Письма Мира». Это одно из мероприятий, организованных угольной компанией в рамках масштабного проекта празднования 75-летия Великой Победы под названием «Герои войны. Герои Мира».

«Письма Мира» — это коллективные письма работников филиалов и управления Компании. В каждом письме горняки рассказывают о ветеранах своих предприятий — бывших фронтовиках, тружениках тыла и детях войны, которые после окончания Великой Отечественной трудились в УК «Кузбассразрезуголь», адреса отправки писем – муниципалитеты тех территорий, где ветераны угольной компании родились или проявили особые мужество и героизм, защищая Родину. В памятной акции приняли участие все работники УК «Кузбассразрезуголь».

«Наша общая цель – сохранить память в поколениях о наших бывших коллегах, о настоящих Героях войны и Героях Мира и разделить эту память со всеми россиянами», — комментирует заместитель директора по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Николай Овчинников.

Проект «Герои войны. Герои Мира» продлится в УК «Кузбассразрезуголь» до конца года. Свое название он получил в честь ветеранов-горняков, которые в годы Великой Отечественной ковали Победу на военных и трудовых фронтах, а в мирное время работали на предприятиях компании.

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