По сложившейся традиции, в преддверии празднования Дня шахтера были подведены итоги ежегодного конкурса «Кузбасс – угольное «сердце» России», целью которого является определение лучших угольных компаний, предприятий и лучших работников угольной отрасли. Информацией об этом поделилась пресс-служба КРУ.

УК «Кузбассразрезуголь» заняла I место в номинации «Лучший социальный проект» в конкурсе «Кузбасс – угольное «сердце» России». Дипломом победителя компания отмечена за программу «Здоровое питание», которая в этом году была запущена для горняков всех предприятий «Кузбассразрезугля» и на сегодняшний день охватывает почти 70% работников угольной компании.

Весной КРУ стал предоставлять своим сотрудникам дотации на горячее питание за каждую отработанную смену. Их можно потратить на приобретение блюд из меню производственных столовых. Если сотрудник работает на удаленному участке и посещать столовую не может, перед сменой ему выдается горячий комплексный обед в вакуумной термоупаковке.

«Сегодня дотациями на питание пользуются уже более 9 тысяч наших сотрудников, это в 4,5 раза больше, чем посещали столовые до старта программы «Здоровое питание». Проект получил положительный отклик как у самих горняков, так и у членов их семей. Стратегическая цель компании — увеличить охват работников здоровым питанием до 80% к 2025 году. Для этого уже сейчас разрабатываются новые рационы полезных комплексных обедов, также рассматривается возможность организации мобильных пунктов горячего питания на производственных площадках разрезов», — цитирует директора по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгению Бажину пресс-служба.

Итоги регионального конкурса для угольных компаний «Кузбасс – угольное «сердце» России» подвели в Кемерово в преддверии Дня шахтера. В числе победителей также отмечен Кедровский угольный разрез, он стал лучшим предприятием региона по открытой угледобыче в этом шахтерском году.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что ко Дню шахтера сотрудники «Кузбассразрезугля» получили более 700 различных наград, в числе которых — 10 автомобилей.