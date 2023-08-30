Угольная компания «Кузбассразрезуголь» совместно с компанией «БЕЛАЗ» заложили в Кемерове Аллею дружбы. В сквере «Уголек» в жилом районе Кедровка угольщики и машиностроители совместно высадили 60 саженцев сибирского кедра. Информацией об этом поделилась пресс-служба КРУ.

«Разведанные запасы каменного угля в Кузбассе на сегодня составляют порядка 54 млрд тонн, это обеспечит регион стабильной угледобычей еще как минимум на 200 лет. Уверен, эти кедры и эту аллею увидит еще не одно поколение горняков. Это символ многолетнего сотрудничества компаний «Кузбассразрезуголь» и БЕЛАЗ. Сегодня совместно мы не только развиваем горное дело, но реализуем социальные проекты», — сказал генеральный директор УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва.

Новая хвойная аллея расположена в сквере в центре горняцкого поселка, рядом с детским садом и игровой площадкой. Благоустройством этой зоны отдыха уже несколько лет занимается Кедровский угольный разрез. Горняки будут следить за приживаемостью хвойных саженцев, чтобы они укоренились и пошли в рост.

«Эта аллея долгие годы будет символизировать нашу дружбу и наши следующие поколения будут, знать как надо дружить и работать», — отметил генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович.

Восьмилетние саженцы кедра высотой около метра выращены в питомнике и имеют закрытую корневую систему, которая обеспечит им лучшую приживаемость. Такой посадочный материал угольщики используют сегодня при рекультивации земель. Всего в 2023 году УК «Кузбассразрезуголь» высадит на территории Кемеровской области более 1,5 млн деревьев.