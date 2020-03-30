Глава Омской области Александр Бурков 29 марта выступил с видеообращением и посетовал, что в условиях карантина отдельные предприятия и организации торговли, вопреки принятым нормам продолжили свою работу, подвергнув дополнительной опасности заражения вирусом своих работников и клиентов.

«Первый день реализации карантинных мероприятий показал, что не все омичи правильно отреагировали на просьбы и рекомендации. Наши меры контроля выявили отдельные предприятия и организации торговли, которые вопреки принятым нормам продолжили свою работу. Тем самым подвергли дополнительной опасности заражения вирусом своих работников и клиентов. Многие еще надеются на традиционное русское авось. Вчера приходилось слышать мнения, что омичам бояться нечего, ведь вируса в области нет. Теперь, к сожалению, уже есть. И я надеюсь, что этот факт отрезвит тех, кто пренебрегает мерами безопасности. Тех, кто считает меры слишком жесткими и не готов жертвовать своими интересами в условиях пандемии, — отметил Александр Бурков. — Оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит в мире. К примеру, в Италии пренебрегали мерами безопасности под предлогом угрозы частному бизнесу. А сегодня там процветает только один бизнес — похоронный. Мы такой ситуации в Омской области не допустим».

Александр Бурков отметил, что 28 марта ночью 610 омичей прибыли из дальнего зарубежья, все они прошли необходимые медицинские процедуры. У всех взяты тесты на наличие коронавируса. Все они будут находиться в режиме карантина под присмотром медицинских работников.

«Но одних этих мер недостаточно. Мы сможем быстро победить этот вирус только при одном условии. Если каждый внесет свою лепту в общее дело. Каждый осознает ответственность за свою жизнь и жизнь своих близких. Не выходите из дома без крайней необходимости. Позаботитесь о своих родных и близких старшего поколения. Не пустите вирус в свой дом!», — отметил губернатор Омской области.

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