Станислав Могильников: «Основным драйвером 2020 года останется ипотека»

Кредитные организации продолжают подводить итоги 2019 года. Об основных трендах прошедшего года и ожиданиях от наступившего — в интервью управляющего ВТБ в Новосибирской области, вице-президента СТАНИСЛАВА МОГИЛЬНИКОВА.

— Станислав Александрович, каковы итоги работы ВТБ в Новосибирской области в прошедшем году?

— Начну с того, что в прошлом году банком была принята новая трехлетняя стратегия развития, в рамках которой мы поставили перед собой задачу стать банком первого выбора для наших клиентов. Это значит, что мы внимательно анализируем их запросы и готовы предлагать услуги, четко ориентированные на их потребности. Это касается как продуктовой линейки в целом, так и самой формы получения банковских услуг — она должна быть максимально комфортной и доступной. Поэтому одной из наших стратегических целей является перевод к 2022 году абсолютно всех наших продуктов в онлайн-каналы. Цифровизация в разы упрощает клиентский опыт, экономит время, позволяет сделать продукты более доступными и при этом сокращает операционные расходы. И банком ведется огромная работа по внедрению новых форм взаимодействия в цифровом формате.

Особенно это стало актуально сейчас, в текущей ситуации. Для клиентов, которые предпочитают воздержаться от личных визитов в банк, необходимо обеспечить возможность провести большинство операций дистанционно. Подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование кредита, поменять валюту, оплатить услуги ЖКХ, совершить денежный перевод и другие операции можно в интернет-банке или мобильном приложении.

Что касается показателей прошлого года, мы нарастили свой кредитный портфель на 14%, по итогам года он превысил 133 млрд рублей. Речь идет как о частных, так и о корпоративных клиентах. Основную часть портфеля — свыше 98 млрд рублей — составляют розничные кредитные продукты. В целом портфель кредитов физлиц увеличился на 19%, и сильнее всего приросла ипотека — на 26%.

Если говорить о корпоративном секторе, то по итогам года портфель превысил 35,1 млрд рублей, из них 24,4 млрд рублей — кредиты среднему и малому бизнесу (СМБ). В разрезе отраслей значительная часть портфеля СМБ приходится на торговлю, второе место занимают пищевая промышленность и сельское хозяйство, немалая доля принадлежит сфере строительства и производства стройматериалов.

Существенно вырос и портфель привлеченных средств — сразу на четверть, до 102 млрд рублей. Такие показатели говорят о высоком уровне доверия.

— Вы подчеркнули, что основная масса кредитов среди физлиц приходится на ипотеку. Что представляет собой этот рынок сегодня и каков портрет основного заемщика?

— В прошлом году на ипотеку у нас пришлось более 60% общего объема выдач розничных кредитных продуктов. Решить квартирный вопрос с помощью средств банка смогли 12,5 тысячи новосибирских семей — объем выданных кредитов превысил 26 млрд рублей. В сравнении с предыдущим годом рост составил 2%, что на фоне общего снижения рынка является достаточно позитивным результатом. Значительную роль здесь сыграли неоднократное снижение ставок по ипотеке и растущая популярность программ господдержки.

Какие тренды мы отметили? В первую очередь, увеличилась средняя сумма займа — по сравнению с предыдущим годом она выросла на 7% — до 2,1 млн рублей. В 67% случаев речь идет о приобретении вторичного жилья, и этот показатель стабилен на протяжении последних нескольких лет. Увеличился и средний срок, на который заемщик оформляет кредит, — с 15 до 17 лет. При этом фактический срок погашения кредита остался прежним — 5–7 лет. В качестве первоначального взноса клиенты вкладывают 35% собственных средств.

Хочу отметить достаточно высокую финансовую грамотность сегодняшних заемщиков. Они реагируют на соотношение между кредитной ставкой и ценой приобретаемого жилья. Мы видим, что клиенты активнее обращают внимание на услугу рефинансирования — воспользоваться ею и снизить ставку по действующему кредиту могут заемщики любых банков. При этом в текущей ситуации клиенты очень активны и в плане новых заявок на кредиты, в целом по банку в марте спрос вырос примерно на 15% от средних значений.

— Но все же итоги не ограничиваются финансовыми показателями. Чем еще был ознаменован для вас год?

— Для нас 2019 год стал временем активного внедрения инновационных технологий и развития сервисов, даже не связанных напрямую с кредитной или депозитарной деятельностью. К примеру, банк начал переход на безбумажное обслуживание, и сегодня оформить документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей можно во всех наших офисах. Самыми востребованными услугами являются операции с картами, выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание текущих счетов.

Для проведения операции сотрудник формирует электронный документ в системе банка и направляет его клиенту на подписание. Получив СМС- или push-сообщение со ссылкой, клиент авторизуется в мобильном приложении и может ознакомиться с договором на экране своего смартфона. Операция подтверждается его простой электронной подписью. Сам документ хранится в электронном архиве и в любой момент доступен пользователю в приложении. По запросу клиента мы можем в любое время распечатать бумажный экземпляр договора. Это не только удобство и безопасность, это еще и вклад в окружающую среду. По нашим подсчетам, в целом по банку за ближайшие три года эта технология позволит сохранить 13 тысяч деревьев и электроэнергию, которой хватило бы на обеспечение 550 квартир в течение года.

Объективно, все большее количество клиентов предпочитают решать вопросы в режиме онлайн. Вместе с тем для того, чтобы определиться с тем или иным финансовым вопросом, часто требуется личная консультация эксперта, помощь в структурировании задачи. Мы развиваем омниканальную платформу, что дает возможность выбора наиболее удобного способа контакта с банком. Поэтому мы продолжили расширять нашу сеть присутствия — в прошлом году в области открыты четыре новых офиса.

— В связи с последними экономическими событиями многих интересуют перспективы кредитования на ближайшее время. Каких тенденций в банковском секторе вы ждете от 2020 года?

— Полагаю, что несмотря ни на что, основным драйвером роста в нынешнем году останется ипотека. На ее доступность повлияют и такие факторы, как увеличение суммы материнского капитала, а также решение о предоставлении его при рождении первого ребенка. Логично ожидать, что количество сделок с использованием маткапитала возрастет в разы. Очень востребована услуга рефинансирования.

Мы следим за развитием ситуации и готовы оперативно предпринимать все необходимые меры. С 31 марта начнет действовать упрощенная программа помощи заемщикам, пострадавшим от коронавируса. По ее условиям все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. На данный момент ВТБ не меняет условия по своим кредитным продуктам. Возможные изменения будут зависеть от ситуации на рынке и развития макроэкономики.

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