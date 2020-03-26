Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка в ходе пресс-брифинга рассказал об организации работы организаций и предприятий региона и поддержке бизнеса в связи с принимаемыми мерами в условиях пандемии.

Сергей Сёмка заявил, что одним из важнейших приоритетов остается сохранение условий комфортного проживания граждан, в том числе представителей бизнеса и, безусловно, сохранение экономики региона.

«На федеральном уровне озвучен ряд предложений о мерах господдержки представителям бизнеса, в том числе уменьшение налогового бремени, кредитные каникулы по потребительским кредитам и кредитам для малого и среднего бизнеса, — прокомментировал заместитель губернатора. — На региональном уровне ведется актуализация линейки всех действующих мер государственной поддержки. Совместно с бизнес-сообществом мы ведем проработку обоснованных предложений по поддержке разных отраслей. Наша задача – обеспечить нормальную работу предприятий и организаций региона».

Сергей Сёмка напомнил, что, следующая неделя будет нерабочей и исключения составят все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, а также органы власти всех уровней.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области направило письма с рекомендациями о приостановке деятельности руководителям торгово-развлекательных центров, кино театров (кинозалов), ночных клубов, детских игровых комнат и прочих подобных заведений.

Напомним, один из депутатов Госдумы, представляющих Новосибирскую область, предложил заморозить цены на основные продукты питания.

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