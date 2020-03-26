Новосибирский депутат предложил заморозить цены на основные продукты питания

25 марта Государственная дума приняла закон, дающий право правительству страны замораживать цены на лекарства и ряд медицинских изделий на время чрезвычайных ситуаций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от ЛДПР, Дмитрий Савельев предложил также временно заморозить основные цены на основные продукты питания и услуги.

«Коронавирусом и закрытием границ с другими странами недобросовестные бизнесмены пытаются прикрыть любой немотивированный рост цен – вплоть до подорожания проезда в общественном транспорте или услуг ЖКХ, — отметил депутат. — Я убеждён, что на федеральном законодательном уровне следует зафиксировать цены на основные продукты и услуги, пока сохраняется столь сложная ситуация».

Ранее власти Новосибирской и Омской областей отмечали, что держат под контролем ситуацию с ценами на основные продукты питания. Вырастут ли в Новосибирске цены на фоне ситуации с коронавирусом, читайте по ссылке.

Напомним, региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом 25 марта объявил о том, что в Новосибирской области выявлен ещё один случай заражения COVID-19.

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