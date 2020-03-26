Расходы бюджета Красноярского края возрастут сразу на 17 млрд рублей. Однако параметры запланированной корректировки бюджета могут заметно измениться из-за необходимости оказывать поддержку бизнесу, терпящему убытки в условиях коронавируса, а также в связи с инициативами по изменениям в бюджетный кодекс.

Правительство Красноярского края внесло в Заксобрание проект корректировки бюджета на 2020 год. Он предполагает рост доходов на 3,5 млрд рублей (до 252,1 млрд рублей), а расходов — сразу на 17,1 млрд рублей (до 271,7 млрд рублей). Это значит, что дефицит достигнет почти 20 млрд рублей и превысит 7% расходов. Однако власти уверяют, что возросшие обязательства удастся полностью покрыть за счет остатков на счетах прошлого года.

В основном дополнительные средства будут направлены на социальные нужды. Почти 1 млрд рублей пойдет на финансирование национальных проектов «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Демография» и местного проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае». Часть средств будет направлено на софинансирование федеральных программ по ежемесячным выплатам на на детей в возрасте от 3 до 7 лет и на на обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов. Около 3 млрд рублей направят на повышение заработной платы некоторых категорий бюджетников — это должно произойти с 1 июня.

Деньги предусмотрены также на такие цели, как финансирование Территориальной программы обязательного медицинского страхования, санитарно-авиационная скорая медицинская помощь, целевая подготовка врачей, увеличение дорожного фонда, празднование 200-летия Минусинска.

Дополнительные доходы образовались в основном благодаря выделению денег из федерального бюджета на конкретные нужды — ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, на доплаты педагогам за классное руководство и на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Петра Медведева, корректировка бюджета систематически происходит в регионе дважды в год — осенью и весной, однако предлагаемые изменения отличаются существенной суммой возросших расходов.

«В тот момент, когда мы принимали бюджет на текущий год, одновременно было принято постановление ЗС, регулирующее, на какие цели в первую очередь могут быть направлены дополнительные средства, если они будут появляться в казне. И нынешние поправки, насколько я вижу, идут строго в рамках этого постановления», — отметил депутат.

В то же время на этапе обсуждения предлагаемые корректировки могут подвергнуться пересмотру из-за быстро меняющейся экономической ситуации. Например, комитет по бюджету и экономической политике Заксобрания уже одобрил снижение налоговой нагрузки для нестационарных торговых сетей, работающих в пределах краевого центра. Стоимость годового патента для них сократится с 424 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Впрочем, снижение налоговых поступлений по этому виду деятельности, как ожидается, будет небольшим и составит 0,2%. Впрочем, обсуждаются и более широкие меры поддержки предпринимательства на период коронавируса — от налоговых каникул до субсидирования арендных платежей и кредитных ставок.

Кроме того, депутаты Законодательного собрания накануне выступили с инициативой о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ. Основные предлагаемые нововведения — налог на добычу полезных ископаемых в крае должен полностью идти в его бюджет и изменение системы бюджетных дотаций. В первом случае краевая казна может дополнительно получать в год 4,7 млрд рублей.

«Успешное социально-экономическое развитие края осуществляется по ряду направлений: реализация инвестиционных проектов федерального уровня и комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», промышленное производство, основанное на металлургии, энергетике и добыче полезных ископаемых. Вместе с тем существуют и проблемы, сдерживающие развитие региона, в том числе связанные с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета Красноярского края», — добавили в пресс-службе ЗС.

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