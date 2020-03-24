В Кузбассе стартовала акция в честь 75-летия Великой Победы

В УК «Кузбассразрезуголь» стартовала акция-конкурс #КРУЧИТАЕТСТИХИОВОЙНЕ — одно из мероприятий, вошедших в проект компании под названием «Герои войны. Герои Мира».

Для участия в корпоративном чтении стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне, приглашены все работники, ветераны УК «Кузбассразрезуголь» и члены их семей. Каждому желающему принять участие достаточно сделать видеозапись своего выступления и разместить видеоролик в своих профилях в Instagram или Facebook с хештегом #кручитаетстихиовойне. Лучшие участники будут приглашены для выступления в праздничной акции «Фронтовой концерт», которую угольная компания традиционно проводит в честь Дня Победы.

«Задача всех поколений – сохранить память о тех, кто сражался на передовой, и кто приближал День победы в тылу, в истории всей страны, — комментирует заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «УК «Кузбассразрезуголь» Николай Овчинников. — Компанию «Кузбассразрезуголь» начинали строить бывшие фронтовики, еще не переодевшиеся из солдатских гимнастерок. Это наша история и наша гордость. Поэтому память и внимание к поколению победителей всегда были и остаются главным приоритетом социальной политики компании».

Напомним, губернатор Кузбасса поручил обеспечить интернетом отдаленные села области.

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