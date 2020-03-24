Губернатор Кузбасса поручил обеспечить интернетом отдаленные села области

Высокоскоростной интернет в отдаленных селах позволит с 1 апреля всем школьникам Кузбасса перейти на обучение в дистанционном режиме.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить интернетом отдаленные села Кузбасса, чтобы с 1 апреля все школьники региона смогли перейти на обучение в дистанционном режиме.

«Весь Кузбасс должен быть покрыт высокоскоростным интернетом — это необходимо нам не только для перехода на дистанционное обучение школьников из-за коронавирусной инфекции, но и для более эффективного управления регионом», — заявил руководитель области. Его слова приводит пресс-служба правительства Кузбасса.

Вице-губернатор Елена Пахомова рассказала на прошедшем 23 марта аппаратном совещании о процессе перехода школ, вузов и других учреждений образования Кузбасса на дистанционное обучение.

«Если прежде дистанционные методы были лишь частью учебного процесса, то теперь это единственная рекомендованная министерством просвещения временная форма обучения в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщила заместитель губернатора.

С 16 марта в Кузбассе на дистанционное обучение перешли 313 тысяч школьников, около 109 тысяч студентов и 26 тысяч педагогов.

Пахомова также рассказала о технических проблемах, осложняющих переход школ региона на дистанционное обучение: низкая скорость интернета в отдельных школах, перебои в работе из-за большой нагрузки, а также отсутствие интернета в отдаленных поселках.

Сергей Цивилев поручил министерству информационных технологий составить индивидуальный план по обеспечению интернетом каждого из населенных пунктов области.

Напомним, в Новосибирской области начали оформлять электронные больничные листы из-за коронавируса тем, кто побывал за рубежом, а также их родным и близким.

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