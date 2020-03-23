«Почта России» создала штаб для защиты клиентов и сотрудников

Один из крупнейших работодателей в стране создал собственный оперативный штаб на период работы в условиях опасности заражения коронавирусом.

Штаб, разработавший подробный комплекс мероприятий по защите клиентов и сотрудников, был создан генеральным директором Почты России Максимом Акимовым 13 марта.

Так, уже несколько лет в любом отделении почты оформить отправку посылки или письма можно онлайн с помощью приложения, извещения больше не надо заполнять в бумажном виде, отправить заказное письмо в государственные инстанции теперь можно в один клик.

В сложившейся ситуации компания призывала клиентов пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым снижая риск заражения в почтовых отделениях.

Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок. Так, с 24 марта в мобильном приложении Почты России или на сайте

компании жители крупных городов с населением более 500 тысяч человек смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки весом до 31 кг. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена в два раза со 199 до 100 рублей.

Практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура сотрудников, применяются дезинфицирующие средства для уборки. Во всех отделениях, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания.

Напомним, мэрия Новосибирска сообщила о режиме работы метро в новых условиях.

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