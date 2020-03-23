Глава города Анатолий Локоть считает, что никаких предпосылок для закрытия новосибирского метрополитена нет, и подземка будет работать в штатном режиме.

Пресс-центр мэрии Новосибирска распространил сообщение в котором указывается, что метрополитен будет работать в штатном режиме, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

«В Новосибирске создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города в связи с распространением коронавируса, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — По оценке специалистов, ситуация в городе контролируемая».

Также градоначальник сказал, что в автобусах, трамваях и троллейбусах ежедневно проводится дезинфекция, и даны соответствующие рекомендации в адрес частников. В метро проводится влажная уборка со специальными средствами несколько раз в рабочую смену, в соответствии с периодичностью, установленной нормами СанПиН: три раза в сутки обрабатываются входные двери вестибюлей, прилавки кассовых окон, платформы, кассовые залы, все горизонтальные поверхности.

Напомним, с 20 марта в аэропорту «Толмачево» начали работать бригады медиков-волонтеров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.