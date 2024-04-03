В 2024 году Почта установит новый офис по технологии быстровозводимых конструкций (БВК) в поселке Октябрьский Усть-Таркского района Новосибирской области. В девяти населенных пунктах региона проведет капитальный ремонт ветхих зданий по федеральной программе модернизации, еще 30 офисов отремонтирует на собственные средства. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Быстровозводимое сельское почтовое отделение равноценно городскому. В нем могут оказывать необходимый перечень услуг: прием и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, а также финансовые операции, включая выплату пенсий и прием платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефон и интернет. Для этого в нем есть кассовый терминал, компьютер и вспомогательная оргтехника.

Быстровозводимую конструкцию применяют там, где нет подходящего помещения для размещения почтового отделения либо ремонтировать объект уже нецелесообразно. В других случаях почтовые отделения модернизируют. Так, за счет федеральных средств в 2024 г. Почта капитально отремонтирует девять сельских офисов, 30 обновят за счет собственных средств компании. Еще пять — за счет областного бюджета, по паритетной программе.

«Мы понимаем социальную значимость почты в сельской местности, поэтому, кроме строительства новых зданий и ремонта, мы планомерно работаем над возобновлением работы отделений, которые ранее по разным причинам приостановили прием клиентов. Например, на сегодняшний день по сравнению с прошлым годом мы возобновили работу 85 почтовых отделений. И эту работу, наряду с ремонтами сельских офисов, мы будем продолжать, чтобы повысить качество обслуживания клиентов в регионе», — подчеркнул директор макрорегиона Сибирь Александр Завьялов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области мужчина стал миллионером, купив лотерейный билет.