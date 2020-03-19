19 марта на территории Новосибирска введен режим повышенной готовности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.

В Новосибирске создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города Новосибирска. Руководителем штаба назначен заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп.

Анатолий Локоть поручил ему организовать выполнение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечить взаимодействие с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями для привлечения дополнительных сил и средств на мероприятия по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Также штаб будет обеспечивать взаимодействие с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области по вопросам предупреждения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Задачей штаба также будет организация сбора, обработки и передача информации об обстановке в зоне режима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции Новосибирской области.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации мэрия рекомендовала приостановить проведение на территории Новосибирска досуговых мероприятий с участием граждан свыше 50 человек, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности.

Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска поручено усилить контроль за соблюдением автотранспортными предприятиями, метрополитеном ограничительных мероприятий, установленных управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирска необходимо: во-первых, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. Во-вторых, рекомендовать оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. В-третьих, при поступлении запроса управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

В-четвертых, рекомендовать не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, побывавшим на территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

В-пятых, в информировать управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в случае прибытия работников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

В-шестых, рекомендовать отменить командировки сотрудников в страны, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также регионы России с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции.

В-седьмых, рекомендовать отменить либо перенести конференции, совещания и другие мероприятия с международным, межрегиональным очным участием сотрудников, проведение осуществлять по возможности с использованием видео-, аудиоконференцсвязи.

В-восьмых, рекомендовать работникам не выезжать за пределы России в период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска поручено обеспечить круглосуточный режим работы «горячей линии» городской социальной справочной службы.

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