В Новосибирской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В рамках нее в 2020 году планируется отремонтировать порядка 650 домов. В настоящее время уже завершены работы по капитальному ремонту на 44 МКД в Новосибирске.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов 19 марта провел выездное совещание на многоквартирном доме по ул. Авиастроителей, 2а в г. Новосибирске, отремонтированном по программе 2019 года. В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации в регионе региональной программы капремонта.

Денис Архипов констатировал, что в Новосибирской области идет стабильная реализация программы капитального ремонта – около 600 домов ремонтируется ежегодно, с каждым годом растет не только количество, но и качество ремонтов. К примеру, на доме по ул. Авиастроителей, 2а в г. Новосибирске была произведена сложная комплексная реставрация фасада, восстановлен исторический вид здания, которое является частью комплекса зданий, построенных в г. Новосибирске в 1930-ых годах. «В 2019 году работы проведены на 621 МКД, план на 2020 год – 649 домов, из них на 44 домах работы текущего года уже завершены», – привел цифры Денис Архипов.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области также пояснили, что в регионе ведется активная работа по проведению энергоэффективного капитального ремонта. Госкорпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства компенсирует капитальный ремонт за счет средств госкорпорации. Заявки на поддержку по энергоэффектиному капитальному ремонту принимаются ежегодно до 1 сентября. Консультации о порядке подачи заявок можно получить в министерстве.

В Новосибирске в 2020 году планируется отремонтировать 544 дома и 105 домов в районах Новосибирской области. На 65 многоквартирных домах запланированы работы по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации.

В свою очередь исполнительный директор Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области Евгений Ким отметил, что в настоящее время разработаны ПСД на 73% объектов плана, контрактация ведется, работы начаты на 10% объектов.

Участники мероприятия ознакомились с результатами капитального ремонта 2019 года, проведенного на МКД по адресу ул. Авиастроителей, 2а в Новосибирске. На этом доме был выполнен капитальный ремонт фасада: ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, полное восстановление штукатурного слоя, нанесена декоративная штукатурка, выполнена последующая окраска и гидрофобизация, выполнена замена окон лестничных клеток на пластиковые.

Как отметили в МинЖКХиЭ, в 2019 году в Новосибирской области отремонтирован 621 МКД, оказана государственная поддержка на проведение работ по замене и ремонту лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, в отношении 46 многоквартирных домов на общую сумму 91,9 млн рублей. Кроме того, господдержка оказана на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в девяти многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, на общую сумму 25,3 млн рублей.

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