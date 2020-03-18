Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом, пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3.

14 марта пациентка прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта. Сразу из аэропорта она была госпитализирована в инфекционную больницу. В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное, сообщает оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом.

Для определения дальнейших действий в настоящее время проходит заседание оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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