В Законодательном Собрании Новосибирской области прошла встреча активистов-экологов с депутатами, в ходе которой обсуждались меры противодействия браконьерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панфёров, заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Анатолий Григорьев и депутат Николай Мочалин.

Представители общественных движений, региональные федерации рыболовного спорта в своем обращении к председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву сформулировали ряд вопросов, требующих депутатского вмешательства.

Предметом депутатского расследования могут стать нерациональное распределение средств господдержки, злоупотребления при распределении квот на лов рыбы и факты браконьерства. То есть действия, которые способны нанести ущерб бюджету Новосибирской области, государственному имуществу – водным ресурсам Новосибирской области — а также нарушать областное законодательство. Разъяснения по другим вопросам дадут профильные министерства и федеральные службы по депутатскому запросу.

«Я уже года три-четыре года пытаюсь поймать рыбу в Новосибирской области. Но у нас ее просто нет. Потому что процветает наглое, ничем не прикрытое промышленное браконьерство, — поясняет депутат Николай Мочалин. – Чем еще объяснить ежегодные планы повышения добычи рыбы, которой становится все меньше, в Обском бассейне. – Обычные рыбаки при этом сталкиваются с различными запретами: на стоянку в водоохранной зоне, лов рыбы, выезд на лед любого вида транспорта. Такое впечатление, что рыбу от рыбаков охраняют как раз для браконьеров. С этим нужно бороться. И мы все вместе пытаемся это сделать».

Как резюмировал Андрей Панфёров, решение бороться с различными видами браконьерства поддержала вся фракции «Единая Россия». Депутаты из состава всех комитетов регионального парламента выразили желание включиться в эту работу.

Итогом первой встречи стало решение создать рабочую группу при комитете по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, которая и выступит координатором в дальнейшем борьбе за сохранение биоресурсов Оби.

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